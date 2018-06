Efektiivsuspunktide järgi oli mängus Soomega Eesti korvpallikoondise parim Kristian Kullamäe. 19aastane tagamängija viskas 11 punkti, võttis 6 lauapalli, jagas 3 resultatiivset söötu ja kogus efektiivsusnäitajaks 18.

27 minutit mänguaega viitab sellele, et suure tõenäosusega on Kullamäe olulises rollis ka peagi algavates MM-valikmängudes. "Enda esitusel polnud viga, aga lõpus tuli paar lolli pallikaotust. Muidugi põhjustas neid ka kaitse aktiivsus. Sain kõvasti mängida, see oli muidugi hea," rääkis lõppenud klubihooajal Saksamaa kõrgliigas Gotha ridades pallinud Kullamäe.

Eesti koondis on sel suvel tavapärasest noorem ja kokku on sattunud punt, kes pole saanud aastaid teineteise tugevusi-nõrkusi õppida. "Me pole teineteisega kokku mänginud. Kindlasti on olnud uus ja huvitav värk, aga loodan, et kaks mängu aitavad meid piisavalt, et Suurbritannia ja Kreeka vastu hästi tegutseda," ütles Kullamäe.