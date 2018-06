Siim Kera

Alustame eileõhtuse mängu faktiga: Argentina jaoks oli see suurim alagrupikaotus pärast 1958. aastat..



1 - This was Argentina’s heaviest defeat in the first round group stages of a World Cup tournament since losing 1-6 to Czechoslovakia in 1958. Crushed. #ARG #CRO #ARGCRO — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2018