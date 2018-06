1:6 - See oli Argentina suurim kaotus MMi alagrupifaasis, peale 1:6 allajäämist Tšehhoslovakkiale 1958. aastal

20 – Horvaatia pääses üle 20 aasta taas MMi alagrupist edasi. Viimati juhtus see nende esimesel turniiril, 1998. aastal. Siis kaotati alles poolfinaalis Prantsusmaale ja saavutati 3. koht.

270,8 – Messi lööb Barcelonas väravaid keskmiselt iga 93,3 minuti jooksul. Maailmameistrivõistlustel on see arv pea kolmekordne. Venemaal on Argentina superstaar löönud 12 korda peale, vaid üks neist Horvaatia vastu.