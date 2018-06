Itaalia jalgpalli valitseva Torino Juventusega liitus eelmisel hooajal Klavaniga koos mänginud poolkaitsja Emre Can.

24aastane sakslane liitus Itaalia meistritega tasuta, sest leping Inglismaa klubiga oli läbi saanud. Juventusega sõlmis Can lepingu neljaks aastaks, sama palju veetis ta ka Liverpoolis, kus kogunes saldosse 167 mängu, 14 väravat ja 12 tulemuslikku söötu.

„Juventuse jalgpalliklubi teatab, et on sõlmitud leping Emre Caniga, mis lõppeb 30. juunil 2022,” seisis Seria A meistrite teadaandes.

Saksamaa koondise särgis 20 kohtumist pidanud poolkaitsja aastapalgaks Itaalias on 8 miljonit eurot. „Täna on minu jaoks suurepärane päev,” ütles Can Juventuse kodulehele antud intervjuus. „Juventus on tiitleid võitev meeskond ja seda ma tahangi.”