Eilses Horvaatia võidumängus Argentina üle mängu parimaks valitud Madridi Reali poolkaitsja sõnas, et mängiti ideaalselt, kuid võidust hoolimata ei tohi eufooriasse sattuda.

„Ärme satu eufooriasse ja lähe ajast ette. Loomulikult tõstab võit järgmiseks mänguks meie enesekindlust, me oleme näidanud, et suudame võimalusi tekitada, aga hoiame jalad kindlalt maas,” lausus 32aastane Horvaatia kapten.

„Esimesel poolajal lõikasime [Lionel] Messi sööduliinid läbi ja ei lasnud tal palli saada. Ta on kõige ohtlikum mängija. Tekitasime kolm suurepärast võimalust, kuid ei suutnud neid ära kasutada. Teisel poolajal suutsime rohkem palli vallata ja me väärisime seda võitu.”

Madridi Reali mängujuht lisas: „Meie võit paistab kokkuvõttes lihtne, kuid see vaid tundub nii. Me mängisime ideaalse mängu ja seda oli vaja, et nii hea meeskonna vastu võita."

Horvaatia on alagrupist edasipääsu juba kindlustanud ja mängib viimases voorus Islandiga, kellel on veel teise vooru kohtumine pidamata. Argentina mängib viimases voorus Nigeeriaga, kuid ka võit ei pruugi alagrupist edasipääsu kindlustada.