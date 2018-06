Esimene kodumaine e-spordiliiga Gamerly Esports League on teie ees otseülekandena Õhtulehes. Mängitakse maailma üht populaarsemat tulistamismängu "Counter-Strike: Global Offensive".

Gamerly #5 turniir on osalejate poolest märksa tugevam kui eelmised. Ning lihtsaid punkte on vähem. Kohal on korralikud meeskonnad, kellel igalühel on oma tugevad mängijad.

Gamerly #5 turniiri finaalid on ukse ees ja rõõm on tõdeda, et täna on veerandfinaalideni jõudnud taas ka Eesti võistkonnad. Sedapuhku on finaalis suisa viis Eesti meeskonda, mis on turniiride rekord. Turniirivõitu on kaitsmas ka Eesti XGR-X meeskond.