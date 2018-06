Zabaleta ei suutnud selgitada meeskonna mannetuid esitusi ja hoiatas mängijaid, et fännid ei tolereeri taolist allaandmist. „Argentiinlased on vihased ja nõuavad mängijatelt enamat. Ma pole iialgi näinud sellist Argentinat. Mite kunagi. Sellist tahte puudumist on väga veider näha."

„Mul on Messist nii kahju,” lausus Zabaleta BBC-le. „See oli ta viimane võimalus midagi Argentina koondisega võita, seega ma poleks üllatunud, kui ta rahvusmeeskonna edasisest esindamisest loobuks. Ta oleks väga pettunud [ebaõnnestunud turniiris] ja Qatari MMini on jäänud neli aastat.

See poleks esimene kord, kui Messi koondiseputsad varna riputab. Kaks aastat tagasi, peale järjekordset kaotust suurturniiri finaalis (Copa Americal jäädi alla Tšiilile) lausus Barcelona staar: „Minu jaoks on rahvuskoondisega kõik. Olen teinud kõik, mis suudan. Olen olnud neljas finaalis, ma üritasin.”

Tundub, et üks maailma läbi aegade parimaid mängijaid, kes on klubikarjääri jooksul võitnud kõik, mis võimalik, peab siiski leppima tõsiasjaga, et koondisega ei suuda ta ühtegi karikat võita. Tõsi, teoorias on lõunaameeriklastel võimalik veel alagrupist edasi pääseda, ent vaadates praegust mängupilti ja tiimisiseseid pingeid tundub see väga keeruline. Samuti ei sõltu enam kõik neist endist, tuleb loota ka teiste mängude soodsatele tulemustele.