Märkmetest on võimalik välja lugeda, et mängus Panama vastu saab Raheem Sterlingu asemel oma võimaluse Marcus Rashford ning vigastatud Dele Alli asemel peaks keskväljal vägesid juhatama Ruben Loftus-Cheek.

Inglismaa jalgpallikoondis läheb teises mängudevoorus vastamisi Panamaga ning kuigi too kohtumine leiab aset alles pühapäeval, oskab Kesk-Ameerika koondis selleks tänu meediale paremini valmistuda.

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate asus pärast pildi meediasse lekkimist aga ajakirjanikke süüdistama. "Meedia on ilmselgelt otsustanud, kas soovib meid aidata või mitte. Vastased on nüüd meie vastu eelisseisus, sest neil on võimalik paremini mänguks valmistuda," sõnas juhendaja.