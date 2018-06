Chelsea poolkaitsja ja endise Hispaania koondislase Cesc Fabregase arvates on Portugali staari vorm ülehinnatud ning ta on löönud väravaid väga lihtsatest olukordadest.

„Cristiano Ronaldo mängib praegu Portugali eest hoopis teist rolli,“ sõnas Fabregas BBC Spordile. „Ta seisab peamiselt ründes, mitte ei jookse enam platsil ringi.

Fabregas lisas: „Ta on üks suurtest nimedest, kes on väravate arvu poolest Venemaal hea alguse teinud. Ta mängib hästi, aga ta on skoorinud ühe penalti, ühe karistuslöögi, ühe lõi nurgalöögist ning ühe, mille David De Gea oleks pidanud tõrjuma.“

„Ei saa öelda, ei Portugal oleks näidanud häid kombinatsioone või tiki-taka jalgpalli. Loomulikult tuleb teda austada, ent väravad on tulnud standardolukordadest, penaltist või tänu eksimusele,“ argumenteeris kogenud hispaanlane.