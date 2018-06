Šveitsi jalgpallikoondislased Granit Xhaka ja Xherdan Shaqiri tõstsid eile poliitilisi pingeid, sest kasutasid Serbia vastu löödud värava tähistamisel Albaania rahvussümbolit.

Shaqiri on sündinud Kosovos, endises Serbia provintsis, mis kuulutas end 2008. aastal iseseisvaks. Serbia ei tunnusta Kosovo iseseisvust ja kahe riigi suhted on jätkuvalt pingelised. Xhaka vanemad on samuti Kosovost, kuid Albaania päritolu. Arsenali poolkaitsja vanem vend, Taulant Xhaka, esindabki hoopis Albaania koondist ning nende isa vangistati endises Jugoslaavias Kosovo iseseisvuse eest võitlemise tõttu. Seega kummagi Šveitsi koondislase suhtumine Serbiasse ei ole arusaadavalt kõige soojem.

Mõlemad mehed kasutasid värava tähistamisel oma käsi, et moodustada Albaania sümbol, must kahe peaga kotkas. Pöidlad esindasid kotka kahte pead, sõrmed tema sulgi.

Granit Xhaka doing the “duart e kryqëzuara” (Albanian eagle gesture) during his goal celebration. Xhaka's father was a political prisoner before emigrating from the former Yugoslavia to Switzerland in 1990. pic.twitter.com/g4igcAPf2m — Mootaz Chehade (@MHChehade) June 22, 2018

Shaqiri ja Xhaka tähistasid hilist võiduväravat Serbia fännide ees: