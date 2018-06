Endine Barcelona ja Prantsusmaa koondise mängija Emmanuel Petit arvab, et Lionel Messil puuduvad need liidriomadused, mis Cristiano Ronaldol on.

„Ta ei ole liider. Ta pole selles vallas nagu Ronaldo. Messi on üks läbi aegade parimaid mängijaid, ent ta peab seda mentaliteeti ka näitama,“ lausus Petit. „Ta peab üles ärkama! Oleme ka Meistrite Liigas näinud, et Messi võib platsil kaduda, kui asjad hästi ei lähe. Ta ei jookse enam, ta jalutab. Ta ei tunne palli vastu huvi.“

Petit loodab, et Argentina langeb konkurentsist. „Oleks kahju, kui nad edasi pääseks, sest Islandi vastu mängisid nad kohutavalt, ilma emotsioonita. Mäletan palju suurepäraste mängijatega Argentina meeskondi, kuid praegune jääb nendest kaugele.“