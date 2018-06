Oktoobris 39-aastaseks saava legendaarse Vormel 1 piloodi Kimi Räikkoneni lepingut pikendati eelmisel aastal veel üheks hooajaks, kuid tundub, et Ferrari enam soomlase teeneid ei vaja ning ta asendatakse noore tõusva tähe Charles Leclerciga.

Räikkonen alustas käimasolevat hooaega hästi, jõudes esimese nelja etapiga kolm korda poodiumile. Soomlane pole aga suutnud sama hooga jätkata, samal ajal, kui tiimikaaslane Sebastian Vettel võitis eelmise etapi ning tõusis üldarvestuses ka liidriks.

Väidetavalt on Ferrari kaalunud Räikkoneni asemel meeskonda ka Daniel Ricciardot tuua, kuid austraallase palgasoov osutuks ilmselt liiga kõrgeks. Nii on jäänud lauale kaks varianti. Kas tiimis jätkab Räikkonen, kes pole alates 2014. aastast, kui tiimiga liitus, võitnud ühtegi etappi või sõlmida leping Leclerciga, kellele on praegune hooaeg Vormel 1 sarjas esimene.

Prantslane kommenteeris kuulujutte järgmiselt: „See paneb mind loomulikult naeratama, aga ei tundu hetkel kuigi realistlik. Kui on õige aeg järgmise aasta peale mõelda, kaalun ma seda varianti.“