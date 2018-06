Portugali jalgpallikoondise keskväljamootor Joao Moutinho jättis viimase trenni vahele ning peab suure tõenäosusega kolmanda vooru kohtumise Iraaniga vahele jätma.

31aastane poolkaitsja alustas MMil mõlemat matši algkoosseisus ja andis 1:0 võidumängus Maroko vastu Cristiano Ronaldole ka resultatiivse söödu. Portugal jagab Hispaaniaga hetkel esikohta, mõlemal meeskonnal on neli punkti. Iraan on kannul kolme punktiga ning portugallastel on edasipääsu kindlustamiseks vaja Lähis-Ida riigiga mängida vähemalt viiki.