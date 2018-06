Nižni Novgorod – 416 km Moskvast ida pool asuv paik, kus kokku saavad Okaa ja Volga jõed. „Mingi linnake kaugel idas,“ võtab mingil määral kokku paljude eestlaste teadmised Nižni Novgorodi kohta. Selgub, et tegelikult on tegemist üsna lääneliku ja hubase oaasiga looduslikult kaunis kohas.

Ka jalgpalli MM on linnapilti korraliku jälje jätnud. Iidse Kremli ja suure Volga vahele on ehitatud kilomeetrite viisi rannapromenaadi. Kaugelt näib kõik uhke ja ilus, kuid lähemalt uurides hakkab silma omapärane ehitusstiil, kus kõik on veidi ülepeakaela kokku klopsitud. Aga üldine mulje on muidugi ehtvenepäraselt suurejooneline ja kohalikud naudivad promenaadil promeneerimist täiel rinnal.

Teiselpool Volgat paistab aga tänavuse suve sümbol – 45 000 pealtvaatajat mahutav staadion, mille ehitamiseks kulus terve varandus ehk 18 miljardit rubla. See sama püha paik, kus Rootsi võitis 1:0 Lõuna-Koread, Horvaatia purustas 3:0 Argentina ja homme võtavad mõõtu Inglismaa ja Panama.

Omamoodi kummaline mõelda, et suure osa Nõukogude Liidu ajastust oli Nižni Novgorod turistidele suletud. Toona Gorki nime kandnud linnas ehitati sõjatehnikat ja Teise maailmasõja ajal satuti sakslaste rünnakulaviini alla. Täna tervitavad siinsed venelased naerulsui Panama, Inglismaa ja ülejäänud maailma rahvaid.