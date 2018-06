Gomez selgitab: „Belgial on palju staare, aga Inglismaal mitte ühtegi. See teebki nad tugevaks. Mängijate tase on küll kõrge, aga nad tegutsevad sellele vaatamata väga meeskondlikult, eriti pallita mängides. Nad on juba mitu aastat mu lemmiktiimide hulgas, sest meeskondlikkus teebki nad eriliseks.“

***

Kuidas lüüa väravaid?

Küsimus, mis on Eesti jalgpallikoonidse fännidele üsna tuttav. Ajakirjanikele on aastate jooksul meeldinud seda uurida nii Sinisärkide matšide eel kui järel. Vastata on saanud nii Martin Reim, Konstantin Vassiljev, Henri Anier, Magnus Pehrsson kui paljud teised.

Aeg on näidanud, et väravapõudadele viitamine suurt abi toogi ja ega mängijad suudagi paarkümmend minutit pärast õnnetut 0:1 kaotust oma esitust põhjalikult analüüsida. Väravate löömine on jalgpalli kõige tähtsam ja ühtlasi kõige keerulisem nüanss. Au ja kiitus kõigile, kes on sellele miljoni dollari küsimusele suutnud ammendavaid vastusi jagada.

Ajakirjanike küsimustele vastas ka poolkaitsja Edgar Barcenas. (AFP/Scanpix)

Panama 24aastane poolkaitsja Barcenas jäi igal juhul püsima klišeede valdkonda, mis loomulikult ei tähenda, et ta oleks midagi valesti öeldnud: „Muidugi tahame väravaid lüüa, aga... Anname endast alati parima ja ründamise eesmärk ongi väravate löömine. Võimalik, et peame veidi rohkem improviseerima, aga lõpuks ei taha me ju ka kaotada.“

Mõnes mõttes kainestav, et ka MMil mängivatel tiimidel on meile tuttavad mured. Viimases kaheksas mängus on Panama löönud kolm väravat, neist matšidest on võidetud vaid üks.

***

90 minutit jalgpalli – elumuutev kogemus!

Üks ajakirjanik viis jutu üldisele riigis valitsevale meeleolule: MMile pääsemine on juba nii suur asi, et tulgu Inglismaa vastu kasvõi 0:6 kaotus, rahvas on ikka koondisega rahul. Kas treeneri jaoks on see probleem?

„Jalgpallis ei loe kunagi eilne päev. Ainus tähtis asi on järgmine mäng. Tõsi, inimesed on ka pärast 0:3 kaotust meie poolel. Näeme, et meie üle ollakse uhked,“ arutles peatreener.

„Samas jääb alati võimalus, et Inglismaa vastu läheb meil palju kehvemini. Selline on reaalsus. Meie riik võib praegu meiega rahul olla, aga homme on uus päev. 90 minutit jalgpalli võib olla täiesti elumuutev kogemus. Praegu kantakse kätel, aga pärast 90 minutit tambitakse maa alla. Meie rahvas võib meid juba varsti vihata, kuid teeme kõik endast oleneva, et seda ei juhtuks.“

Hernan Gomez astus täna ajakirjanike ette. (AFP/Scanpix)

***

Fakt: lõunaameeriklased ei oska Euroopas mängida

Kolumbia treener Hernan Gomez on tõsine vanameister: 1998. aastal käis ta MMil oma kodumaa peatreenerina, 2002. aastal Ekuadori juhendajana ja nüüd on tema tüürida Panama. Elu näinud mehelt uuriti, miks Lõuna-Ameerika koondised tänavust turniiri kuidagi konarlikult alustasid. Vastus olevat aga lihtne: nad lihtsalt ei oska Euroopas mängida!

„See on fakt, et ainult ühel korral on Lõuna-Ameerika koondis suutnud võita Euroopas toimuva MM-turniiri (Brasiilia võitis 1952. aastal Rootsis toimunud MMi – toim). Ma ei tea milles asi, aga me ei oska siinsete oludega harjuda. Eilne Serbia ja Šveitsi vaheline matš oli imeline näide, kuidas eurooplased oskavad siin mängida. Aga näiteks Argentinal on suurepärane tiim koos maailma parim mängijaga, kuid kasu pole sellest mitte midagi. Kostariika on juba välja langenud, Brasiilial on raskusi... Ma ei tea täpseid põhjusi, aga see on fakt, et me ei ole Euroopas nii head kui mujal,“ teatas Gomez kindlalt.

***

Miks paljastada suur saladus?

Umbes pressikonverentsi esimeses lauses andis Gomez teada, et Inglismaa vastu minnakse täpselt sama algkoosseisuga, mida nähti ka Belgia vastu. Kui enamik tiime hoiab oma mänguplaani salajas, siis Gomeze stiil on vastupidine.

„Mulle meeldib, kui kõik on avalik. Näitame vastasele, et saadame väljakule oma kõige kogenumad mehed! Minu jaoks pole vahet, mida nad meie kohta teavad või mitte. Tähtis on see, et meie mängijad astuks homme õige jalaga voodist välja ja täidaks väljakul omi ülesandeid. Kui neil on hea päev, siis võib kõike juhtuda,“ selgitas juhendaja.

Belgia vs Panama 3:0! (SIPA USA / Scanpix)

***

„VAR mõjutab teisi, aga mitte meid!“

Just nii kõlasid härra Gomeze sõnad pärast Inglismaa ajakirjaniku küsimust, mis kõlas umbes nii: „Millised juhtnöörid annad oma mängijatele standardolukordade kaitsmisel, kui on teada, et VAR tegelikult vigu ei määra?“

Just, inglased on endiselt pahased, et Harry Kane’i vastu avamängus tehtud vead videokohtunikele huvi ei pakkunud. Gomeze vastus oli aga omapärane: „Võib-olla kedagi VAR mõjutab, aga mitte meid!“

***

Modric ja Rakitic – eeskujud kõigile

Härra Gomeze suust jääb kõlama ka suur kompliment Horvaatia keskväljaduole Luka Modric – Ivan Rakitic: „Need kaks meest tõestavad, et poolkaitsjana on võimalik suurepäraselt nii kaitsta kui rünnata. Nad näitavad, et totaalne jalgpall elab edasi.“

Luka Modric ja Ivan Rakitic. (SIPA USA / Scanpix)

***

Väike intriig käib asja juurde?

Tegelikult on tore vaadata, kuidas Panama ajakirjanikud oma peatreeneriga suhtlevad – nagu sõbrad! Kuid üks kirjamees võttis siiski nõuks veidi intriigi tõsta.

„Iraan, Maroko, Island… Paljud väiksed riigid näitavad head mängu ja tahavad kaugele jõuda. Sinu jutust jääb aga kõlama, et kaotamisel pole häda midagi ja 0:3 Belgia vastu polegi paha tulemus. Kas see ei anna mängijatele vale signaali?“ kõlas saalist.

Gomez mõtles hetke ja vastas konkreetselt: „Aga kas sina oled kuulnud, mida ma mängijatele räägin? Sa tead ainult seda, mida siin seletan.“

Panama alustas turniiri 0:3 kaotusega Belgia vastu. (SIPA USA / Scanpix)

***