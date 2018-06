Põhja-aafriklaste tuju langes lõplikult nulli 51. minutil, kui Hazard ülimeisterlikult kiirrünnaku oma teiseks ja Belgia neljandaks väravaks vormistas. Viienda palli vajutas 90. minutil Tuneesia võrku vahetusest sekkunud ründaja Michy Batshuayi, kel oli lõpu eel kolm-neli suurepärast võimalust.

5 - Belgium have scored five goals in a single World Cup match for the first time in their history. Hammering. #BELTUN #BEL #WorldCup pic.twitter.com/Ruh2qkZrbR