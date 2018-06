Vormel 1 Prantsusmaa GP kvalifikatsioonis sõitis kiireima ringiaja britt Lewis Hamilton (Mercedes).

Hamiltoni jaoks on tegu karjääri 75. kvalifikatsioonivõiduga, kuid esimesega Prantsusmaal. Kusjuures põhjuseks pole Hamiltoni kehv sõiduoskus, vaid tõsiasi, et sealmaal kihutasid vormelid viimati aastal 2007.

"Tore on Prantsusmaal tagasi olla. Publikutoetus oli vinge. Esikoht tähendab, et tiim tegi suurepärast tööd," lausus Hamilton.

Hamiltoni kõrvalt stardib Paul Ricardi ringrajale tiimikaaslane Valtteri Bottas. Teise stardirea mehitavad Sebastian Vettel (Ferrari) ja Max Verstappen (Red Bull).

