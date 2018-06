„Ma pole kindel, kas härra Southgate teab, et Hiinas on Inglismaa koondise kirjeldamiseks olemas spetsiaalne fraas: „Õnnelik jalgpall.“ Pean kurbusega teatama, et see pole üldse nii positiivne väljend, kui esialgu tundub, sest sellega kirjeldatakse Inglismaa jalgpallurite naeruväärseid eksimusi. Kas te olete teinud midagi, et oma mängijaid maha rahustada? Kas olete teinud midagi, et nad ei oleks enam matšide ajal nii närvilised?“

„Ok…“ kõlas Southgate’i mõtlik vastus, mille järel saal naerma puhkes. „Sinu kirjeldus „õnnelikust jalgpallist“ oli küll selline, et just mina olen kogu „õnneliku jalgpalli“ suurim süüdlane,“ vihjas peatreener aastale 1996, kui just tema Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Saksamaa vastu otsustaval penaltil eksis. See oligi viimane EM või EM, kus inglased nelja hulka jõudsid.

„Meil on tõesti kümnete aastate jagu sinu poolt kirjeldatud juhtumeid, aga praegust meeskonda ei huvita ajalugu. Nad tahavad ise ajalugu kirjutada! Nad on noored mehed, kes muutuvad ajaga paremaks. Jumaldan nendega koos töötamist ja tahan näha, kui kaugele nad suudavad jõuda. Loodan, et järgmistel nädalatel pakume hiinlastele uutmoodi õnnelikku jalgpalli!“

Tuleb tunnistada, et kuigi hiinlase plaan oli ilmselge, siis Gareth Southgate'i tal endast välja viia ei õnnestunud!