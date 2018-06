Tundus, et Saksamaa lihtsalt ei pidanud seda mängu võitma, sest 88. minutil tõi Olsen lati alt ära Gomezi pealöögi ning 90+2. minutil tabas vahetusmees Julian Brandt posti. Ometi leidus Saksamaal veel üks variant, mille Kroos üleriigiliseks joovastuseks keerutas. Kriitikaobjektist sangariks. Nii lihtne see ongi.

Too võit tähendab, et tabeliseis on nüüd säärane: Mehhiko 6 punkti, Saksamaa 3, Rootsi 3, Lõuna-Korea 0. Viimases voorus kohtub Mehhiko Rootsiga ja Saksamaa Koreaga.