Senegal on MMidel võitnud kolm mängu kuuest. Ühelgi teisel Aafrika riigil pole nii head võiduprotsenti.





3 - Senegal have won three of their six World Cup matches, giving them the best win rate of any African nation to play in the competition (50%).