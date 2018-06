Kui suurem osa jalgpalliüldsusest saadab Lionel Messi suunas hetkel kriitikanooli ning küsib, mis superstaariga juhtunud on, siis Messi meeskonnakaaslane FC Barcelonast Jordi Alba astus hoopis argentiinlase kaitseks välja.

"Ma ei kujuta ette ka [millise surve all ta on]. Teda lihtsalt kritiseeritakse ja ma ei mõista seda. Kohe üldse," sõnas Alba. "Argentina on temaga koos kordades parem kui temata. Nad peaksid tundma uhkust selle üle, et Messi nende koondist esindab."

"Ta on täiesti unikaalne mängija, kes pole siiamaani peetud kolmest finaalist lihtsalt võitjana väljunud. See pole tema jaoks kerge, kuid tuleb au anda ning imetleda seda, mida ta on oma kodumaa jaoks teinud," leidis Alba.

Messi on Argentinaga mänginud tegelikult kolmes Copa America (Lõuna-Ameerika meistrivõistlused) finaalis. Kuid "tema finaaliks" peetakse ainult kaht viimast, nii 2015. kui ka 2016. aastal kaotati Tšiilile penaltitega. 2007. aastal, kui Argentina kaotas finaalis 0:3 Brasiiliale, ei mänginud Messi esimest viiulit.

Lisaks on Messi finaalikaotuste nimekirjas nelja aasta tagune MM-finaali allajäämine Saksamaale.