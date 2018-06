Challenger Cupi poolfinaalis Tšehhidele 1:3 alla vandunud Eesti võrkpallikoondise kapteni Kert Toobali sõnul andsid mehed eilses lahingus endast kõik.

"See on turniir, kus loevad võidud. Mängisime paremini, kui (üle)eile [Kasahastaniga], kuid ka vastane oli seekord parem. Tean, et need mehed, kes siin on, andsid endast kõik. See püssirohi rohkem enam ei paugu. Homme (täna) anname veel nii palju kui jaksame," sõnas Toobal.

Täna kell 17.00 minnakse pronksimängus vastamisi Kuubaga ehk vollemeeste jaoks on tegemist viimase mänguga enne kauaoodatud suvepuhkust. "Eks see puhkus on sujuvalt siin 20 päeva eest ära nihkunud, kuid nüüd on kõigile teada, et enam see kusagile nihkuda ei saa. Läheme anname endast nii palju kui on ja tuleb mängida meeskondlikult. Individuaalselt seda mängu ei võida," leidis sidemängija.

Lisaks paluti Toobalil analüüsida raskes situatsioonis vette visatud Silver Maari tegutsemist liberona. "Väga tihti ei olene [libero] mäng sellest, kuidas mängija ise mängib. Tähtis on see, kuidas tunnevad ennast need, kes libero kõrval on. Rait [Rikberg] räägib ja juhendab kindlasti rohkem ja mõned mehed tunnevad ennast kindlamini, kuna on pikemalt koos mänginud. Silver peab seda kõike veel õppima, aga kvaliteeti on temas küll ja veel. Vaja on julgust ja konkreetsus. Mõne sõna ta juba kõva häälega ütles ka. See on kõva asi," tunnustas kapten debütanti.

Maarilt uuriti pärast mängu läbi väikese huumoriprisma, et mis tunne on vastu võtta tšehhide serve, mis lendavad tema suunas 120 km/h. "Eks ta raske on. Liikuda väga ei jõua ja kui tuleb otse, siis pead kuidagi üles võtma," sõnas mees ausalt ning lisas tänase pronksikohtumise osas: "medal on ikka hea, selle peab ära võtma."