Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA on seoses Venemaal toimuva MMiga sattunud järjekordsesse skandaali. Nimelt tuli päevavalgele, et FIFA ametnikud vaikisid maha Venemaa jalgpallurite positiivsed dopinguproovid.

Juba enne suurturniiri õhus olnud teema potentsiaalsete dopingupatustajate osas summutati nädal enne MMi algust, kui FIFA lõpetas uurimise puudulike tõendide tõttu.

Pärast seda teatas vilepuhuja Grigori Rodtšenkov kindlameelselt, et Venemaa MM-koondise esialgses nimekirjas on vähemalt üks dopingupatune, kelle proovi on laboris negatiivseks "töödeldud".