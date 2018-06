***

Panama müstiline kontrarünnak

Harry Kane realiseeris 22. minutil penalti ning asus Panama värava taga ja Inglismaa fännide ees tähistama. Pidustustega liitusid ka teised valgesärgid. Samal ajal haarasid panamalased palli ja jooksid keskväljakule. Lükkasid nahkkera mängu ja ründasid kümnekesi Jordan Pickfordi valvatavat väravat.

Müsteerium. Isegi Eesti neljandas liigas teavad kõik jalgpallurid, et palli saab keskelt mängu panna alles siis, kui kõik mängijad on kogunenud oma väljakupoolele.

Inglismaa võitis Nižni Novgorodis toimunud matšis 6:1 Panama jalgpallikoondist. Põhjust pidutsemiseks oli mõlemal poolel! (Stanislav Moškov)

***

„God Save the Queen“ on vägev

See kaunis muusikapala on teiste seas näiteks Kanada, Belize, Antigua ja Barbuda, Jamaica, Tuvalu, Barbadose, Ühendkuningriikide ja paljude teiste riikide hümn, aga Inglismaa oma mitte. Tõsi, Inglismaa pole ka iseseisev riik, kuid sportmängudes tegutsetakse siiski omaette.

Ometi esitatakse Inglismaa koondise mängude eel ja ajal just seda pala ning traditsiooni tuleb kiita. Külmavärinad on garanteeritud ja atmosfäär tekitatakse vägev.

Inglismaal polegi tegelikult hümni ja alles paar aastat tagasi püüdsid mõned poliitikud „God Save the Queeni“ eristaatust ametlikuks muuta, kuid tulutult. Mitte igal spordivõistlusel ei olda hümni osas samal nõul: kui väljakule astub näiteks inglaste naiste lacrosse’i tiim, kõlab hümnina hoopis pala „Land of Hope and Glory.“

***

Nižni Novgorodi staadion on kaunis

Ausõna, tõesti on ilus. Kas selleks pidi just 18 miljardit rubla kulutama, on iseküsimus, aga igal juhul ehitati valmis vinge areen. Suurejooneline, lihtne, kompaktne ja avar üheaegselt. Kohe siin kõrval kohtuvad Okaa ja Volga jõed, meeditrbüünilt avanes lisaks rohelisele murulapile vaade ajaloolisele kremlile.

Kui Sina MMi ajal siia ei jõua, siis näiteks saab staadionil pidevalt kaasa elada ka Venemaa tugevuselt teises jalgpalliliigas mängivale Nižni Novgorodi Olimpijetsi meeskonnale.

***

Panamal pole lihtsalt klassi

Eilsel pressikonverentsil uuriti Panama koondise peatreenerilt, kas see pole kuidagi imelik, et rahvas aktsepteerib suuri kaotusi. Avamatšis jäädi 0:3 alla Belgiale ja täna kaotati 1:6 Inglismaale. Härra treener ei tahtnud teemal kuigi pikalt peatuda, aga tegelik vastus on, et see pole imelik.

Meeskonnal ei olegi sellist klassi, millega Inglismaale või Belgiale vastu hakata. MMi eel kaotati kontrollmängus 0:6 Šveitsile, üleüldse on väikeriik võitnud viimasest üheksast mängust ühe, kui jagu saadi Trinidadist ja Tobagost. Rahvas peabki juubeldama, et meeskond üldse maailma suurimast spordipeost osa saab. See on ju tegelikult ime, et tuhanded panamalased said Venemaale sõita ja omadele kaasa elada.

Tõsi, inimlikult hakkas Panamast täna kahju, aga nii karm, kui see ka ei tunduks, siis 6:1 oligi üks väga õiglane skoor. Ja au Panamale, et nad kogu hingest auväravat taga ajasid. Töö kandis vilja!

***

Sangar Guatemala klubist

78. minutil sahises inglaste võrk. Panama ajaloo esimese MM-tabamuse autoriks sai 37aastane Felipe Baloy, kes kuulub Guatemala klubi CSD Municipal riadesse. Vanameister tuli Venemaale koondisekarjääri lõpetama ja skooris jalgpalli sünnimaa vastu. Imeline.

Viimastel aastatel on ta esindanud ka Panama klubi Tauro ja Kolumbia tiimi Rionegro Aguila värve. Portaal transfermarkt.com hindab mehe väärtuseks 175 000 eurot.

***

Ühine palve ja Southgate’i sõu

Lõpuvile järel langes kogu Panama koondis ühiselt murule põlvili, et kõige kõrgema suunas palveid lugeda. Moodustati ühine ring, kus mehed üksteisel kaelakuti ümbert kinni hoidsid. Liigutav ühtsus.

Samal ajal kogunesid inglased oma fännide ette, nii põhimehed, varumehed kui treenerid. Gareth Southgate tõmbas isiklikult fännid käima, näidates ehedalt välja, kui väga ta oma koondisest hoolib. Southgate teeb kõik endast oleneva, et see koondis oleks päriselt inglaste oma, mitte ei käiks mingit asjatut üksteise kritiseerimist ja kaigaste kodaratesse loopimist.

***

Pisarad täis rõõmu ja kurbust

Panama fännisektoris nägi väga erinevaid reaktsioone. Ajalooline värav tekitas rõõmu, suur kaotus kurbust. Lõpuks jäi domineerima positiivne emotsioon. Mängijad jagasid fännidele embusi ja mängusärke, mille järel küljetribüünil korralik tants ja trall käima tõmmati.

***

