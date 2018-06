Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi mööduva nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 24. juuni valik.

Käesoleva nädala pluss

Loomulikult Eesti epeevehklejate medalisadu Novi Sadis peetud Euroopa meistrivõistlusel! Sel nädalal lisasid naised Nikolai Novosjolovi hõbedale koguni neli autasu. Individuaalturniiril hõivasid mõõgapiigad kõik poodiumiastmed: Katrina Lehis võitis kulla, Kristina Kuusk hõbeda ja Julia Beljajeva pronksi. Naiskonnavõistluses saadi pronks. Kindlasti oli palju neid, kelle jaoks oli kolmas koht väike pettumus. Eesti naiste tase on lihtsalt nii kõrge, et ootused on õigustatult laes.