Ilmselt on päris tore tunne, kui su vend on üks maailma parimaid jalgpallureid. Brasiilia superstaari Neymari õde Rafaella Beckran (väidetavalt võtnud nime David Beckhami järgi) on hetkel Venemaal oma lähisugulast toetamas.



Äsja postitas ta Instagrami pildi, mille allkirjas teatas ta, et armastab Venemaad! Ühtlasi saab teada, et eile oli Rafaella Sotšis (seal on Brasiilia koondis laagris) ning päev enne seda Peterburis, kus sambamaa alistas Costa Rica 2:0.



Pärast Costa Rica kohtumist levisid muideks meedias väited nagu oleks Rafaella kohtumise lõpus minestanud, kuid tundub, et praeguseks on kõik korras.



Neymar ja Rafaella on üdini lähedased. Vutistaaril on tätoveering oma õest ning Rafaellale on igaveseks kehale tätoveeritud Neymari silmad.