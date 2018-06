Kaks mängu ja üks punkt. Enne MMi üheks suursoosikuks olnud Argentina turniir on kulgenud üle väga paljude kivide ja kändude - avaringis viigistati Islandiga, seejärel häviti Horvaatia vastu.



Kõigest hoolimata on neil viimase vooru eel veel võimalus kaheksandikfinaali pääseda. Kuid selleks tuleb Nigeeria mängule vastu minna ühtse tiimina. Meediast tulevad teated aga reedavad seda, et tiimis on endiselt kõvasti lahkhelisid.



"Läbisaamine peatreeneriga on täiesti normaalne. Kui tunneme end ebamugavalt, siis räägime temaga, muidu oleksime silmakirjalikud," sõnas meeskonna üks tugisammastest Javier Mascherano.



Samal ajal tilkus meediasse info, et reedeõhtusel koosolekul oli just Mascherano see, kes soovis kõige enam peatreeneri Jorge Sampaoli kohest vallandamist. Väidetavalt öeldi seal, et Sampaoli võib ju pingil istuda, kuid tegelikult on mängijad need, kes valivad otsustavaks matšiks Nigeeria vastu koosseisu.



"Mängijad otsustavad koosseisu ja see on fakt! Kui Sampaoli tahab pingil istuda, siis ta võib seda teha. Kui ei, pole ka probleemi," sõnas 1986. aastal Argentinaga maailmameistriks kroonitud Ricardo Giusti.



Väidetavalt saab Sampaoli kinga pärast MMi.



Argentinat ootab otsustav kohtumine teisipäeval, samal ajal mängivad ka Island ja Horvaatia.



D-alagrupi seis on hetkel järgmine:

Horvaatia 6

Nigeeria 3

Island 1

Argentina 1