Veel kuu aega tagasi ootas Mohamed Salahi suurepärane MM! Vutifännid ootasid pingsalt, mida ta Venemaal Egiptuse koondisega teha suudab.

Kuid ei - Meistrite liigas saadud õlavigastus tegi karuteene ning Salahi ja terve Egiptuse MM on ebaõnnestunud. Kahe vooru järel sai selgeks, et play-offi ei jõuta ning homne viimane matš Saudi Araabiaga ei mängi enam suuremat rolli.



Salahi rahulolematusest kirjutasime viimati kolm päeva tagasi. Vahepeal on meediasse jõudnud uut informatsiooni ning viimati kirjutas mainekas portaal CNN, et Salah kaalub sootuks loobuda Egiptuse koondise esindamisest.



Väidetavalt ajas Liverpooli superstaaril kopsu üle maksa MMi eel toimunud kohtumine Tšetseenia liidri Ramzan Kadõroviga. Viimane nimetas vutistaari ka Tšetseenia aukodanikuks! Salahi ärritas kohtumisega seotud kriitika ning ta tunneb, et teda kasutatakse poliitilistes mängudes ära.