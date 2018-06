Panama pakkus 1:6 kaotusmängus Inglismaa vastu ühe täiesti müstilise kontrarünnaku.



Harry Kane realiseeris 22. minutil penalti ning asus Panama värava taga ja Inglismaa fännide ees tähistama. Pidustustega liitusid ka teised valgesärgid. Samal ajal haarasid panamalased palli ja jooksid keskväljakule. Lükkasid nahkkera mängu ja ründasid kümnekesi Jordan Pickfordi valvatavat väravat.

Müsteerium. Isegi Eesti neljandas liigas teavad kõik jalgpallurid, et palli saab keskelt mängu panna alles siis, kui kõik mängijad on kogunenud oma väljakupoolele.

Panama trying to score a goal while England players were celebrating. #ENGPAN pic.twitter.com/i0q92wSwAG