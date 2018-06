B-alagrupp Siin on seis veidi põnevam, kuigi favoriitidel on ikkagi kõige parem seis. Hispaanial ja Portugalil on neli punkti, Iraanil kolm, Maroko on ainsana võrrandist (ja play-offist) väljas, neil on kirjas ümmargune null. Esmaspäeval kohtuvad viimases voorus omavahel Iraan ja Portugal ning Hispaania ja Maroko. Iraanil on vaja võitu, et kuueteistkümne parema hulka jõuda. Viik aitaks neid vaid juhul, kui Hispaania Marokole kaotab. Portugali viib kaheksandikfinaali võit või viik.

C-alagrupp



Prantsusmaal (6 punkti) on edasipääs kindel, Taani (4) ja Austraalia (1) jahivad teist kohta, Peruu on nullil. Teisipäeval kohtuvad Taani ja Prantsusmaa ning Austraalia ja Peruu.

Prantslastel on edasipääs kindel, kuid kaotus Taanile jätaks nad alagrupis teisele kohale. Taanlaste seis tundub hea, kuid kui nad kaotavad Prantsusmaale ja Austraalia võidab Peruud, võib Austraalia paremate väravate vahega alagrupist edasi pääseda.

D-alagrupp



Teisipäeval kohtuvad Nigeeria (3 punkti) ja Argentina (1) ning Island (1) ja Horvaatia (6). Horvaatidel on edasipääs kindlustatud. Teise koha peale läheb tuliseks lahinguks.



a) Nigeeria vajab võitu! Neid võib edasi viia ka viik kui Island ei suuda Horvaatiat vähemalt kahe väravaga võita.



b) Argentina on edasi kui nad võidavad Nigeeriat ning Island ei võida Horvaatiat. Kui võidavad nii Argentina kui ka Island, oleneb kõik väravate vahest (eurooplastel hetkel -2, lõunaameeriklastel -3)



c) Island vajab kindlasti Horvaatia vastu võitu. Kui kolm punkti käes, oleneb kõik sellest, kuidas lõppeb Nigeeria-Argentina mäng. Kui Nigeeria võidab, on Islandil kriips läbi. Vastastel juhtudel läheb väravate vahe lugemiseks.

E-alagrupp

Taas pinget kogu raha eest. Viimases voorus kohtuvad Serbia (3) – Brasiilia (4) ning Šveits (4) ja Costa Rica (0). Brasiiliale piisab edasipääsuks viigist.



Kui Serbia võidab, on nemad kaheksandikfinaalis ja sambamaa poegade saatus sõltub Šveitsist. Šveitsi aitab kindlalt edasi viik või võit. Costa Ricat ei aita kohamängudele ükski maailmaime.

F-alagrupp

Mehhikol on 6 punkti, Saksamaal ja Rootsil 3, Lõuna-Koreal 0. Ometi elab veel kõigi lootus. Viimane voor toob meieni Lõuna-Korea ja Saksamaa heitluse ning Mehhiko-Rootsi vastasseisu.



Mehhiko on play-offis, kui nad võidavad või viigistavad Rootsiga. Kui nad Rootsile kaotavad, vajavad nad Lõuna-Korea võitu Saksamaa üle.



Saksamaa on edasi, kui nad võidavad Lõuna-Koread kahe väravaga, lihtsalt võidust piisab siis, kui Rootsi ei suuda Mehhikot alistada. Ja võib piisata ka siis, kui Rootsi alistab Mehhiko. Siis tuleb mängu taas väravate vahe.



Rootslased ületavad grupitõkke, kui nad võidavad Mehhikot ning Saksamaa ei suuda Lõuna-Koread võita. Või siis, kui nad võidavad ja Saksamaa võidab, kuid nende väravate vahe on parem kui Saksamaal või Mehhikol.

Lõuna-Koreal on kõige vähem võimalusi – nemad peavad kindlasti Saksamaa alistama ning lootma, et Rootsi kaotab Mehhikole. Sel juhul oleks nii Saksamaal, Rootsil kui ka Lõuna-Koreal kolm punkti ning otsustaks väravate vahe.

G-alagrupp

Ei miskit. Nullimehed Tuneesia ja Panama selgitavad kes jääb kolmandaks, kes viimaseks. Kuue punktiga Inglismaa ja Belgia mängivad aga grupivõidu peale. Ja nüüd läheb põnevaks: mõlemal on kuus punkti ja sama väravate vahe 8:2.

Kui nad mängivad viiki, siis otsustab edasipääseja see, kumb on puhtamalt mänginud – inglased on hetkel teeninud kaks kollast kaarti, belglased kolm. Kui ka see arvestus peaks viiki jääma, tõmmatakse loosi! Jah, loosi!

H-alagrupp