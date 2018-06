Enne viimase vooru mängu Portugaliga on Iraani koondisel võimalus jõuda alagrupist edasi ning meeskonna fännid tahtsid teha kõik, mis võimalik, et oma tiimi aidata.

Iraanlased läksid portugallaste hotelli juurde ning hakkasid laulma, trummi taguma ja vuvuzelasid puhuma, et vastasmeeskonna mängijad magada ei saaks.

Portugali talismanile Cristiano Ronaldole, kes on kahe mänguga löönud juba neli väravat, selline käitumine loomulikult ei meeldinud ning tema sõnum vastasmeeskonna fännidele oli lihtne: laske mängijatel magada!

Cristiano going up to his hotel window asking Iran fans to keep it down so he can sleep is a great gif that I never thought I'd see https://t.co/aFo3F6CNlJ