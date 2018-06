Üsna suvalise, kuid inimliku külastaja näitena tuuakse ikka ja jälle välja Kristen Viikmäe vanaema. Tema käis aastate eest jalgpalli suurturniiri ajal enda muljeid rääkimas. See ei minevat mitte, kuna ikka on vaja vaheajal analüüsida, mis toimus ja mis toimub.

Samal ajal saab üks teine jalgpallikanal alati kirju, et miks te niimoodi koonerdate? Soomes on ju pidevalt jalgpallistuudio ka, mis selgitab inimestele veidi mängu lahti.

Ja siis muidugi külalised ja saatejuhid! "Miks see Aet Süvari seal on?" kisendavad ühed. Samas selles osas on näha rahunemist, kuna spordikommentaatorid on nagu telenäod või raadiohääled - sa harjud nendega ära ja siis kaob ka suurem kriitika. Aga ikkagi see kriitika kestab, sest naist jalgpallist rääkimas kuulda on ju alati harjumatu! Või kuidagi nii.

Aga samal ajal leidub ka inimesi, kelle arvates on praegu niiehknaa naishääli jalgpallistuudios vähe. Mis vastab ka tõele, sest enne pühapäevast õhtut ja Anastassia Morkovkinat oli kõige naiselikumaks elemendiks külastajate seas Marek Lemsalu tituleerimine Liis Lemsalu isaks.

Ja siis muidugi nimede hääldus! Kunagi suutsin saada vihase kirja jalgpallisõbralt, kuna hääldasin Albaania keskväljameest Lorik Canad Lorik Sanjaana. Kuulaja arvates pidanuks õige vastus olema Kanjaa. Selgus, et õigus oli mul. Aga sõimata sain ikkagi.