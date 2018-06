„Seda MM-i olen vaadanud peaasjalikult koos perega, sest puhkasime võistluste alguse paiku Horvaatias. Kasutasime iga võimalust mänge vaadata – näiteks rannas, aga meil sai päris kiiresti rahvusvahelise interneti maht täis. Siis oligi nii, et naised olid rannas, aga mehed kolisid tuppa või kuhugi, kus telekas,“ naerab telenägu ja suur jalgpallihuviline Erkki Sarapuu.

Sarapuu nendib, et kõige parem on jalgpalli vaadata seltskonnaga. Seekord on peaasjalikult mänge vaadatud koos perega. „Üldiselt oleme rohkem korvpalli perekond, sest meil poiss mängib korvpalli. Aga viimasel ajal on olnud nii, et ka tüdrukud vaatavad jalgpalli,“ lausub ta.

Kuna Horvaatial on MM-il hästi läinud, elatakse seal Sarapuu sõnul korralikult jalgpallile kaasa. „Kõik nurgad olid Horvaatia meeskonna värvides kraami täis – võis leida särke, sokke, aluspükse. Eriti kihvt on aga see, et suurtes linnades on üles pandud ekraanid, mille juurde koguneb mängude ajal mitu tuhat inimest. See on justkui festival – inimesed istuvad ümber laudade, söövad, joovad ja vaatavad jalgpalli,“ kirjeldab ta.

Sarapuu jalgpallikirg algas aga juba lapsepõlvest. „Kooli ajal sai päris kõvasti jalgpalli taotud ning me olime isegi Haapsalu II keskkooliga U14 Eesti meistrid,“ meenutab ta. Jalgpalliga tegelemine jäi toona pooleli vigastuse tõttu.

Nüüdisajal telenägu enam jalgpalli aktiivselt ei mängi. „Kui on sõpradega olemine ja saab palli kõksida, siis on ju tore. Aga meeskonnaga mängimiseks olen vist juba natuke vormist väljas,“ muigab ta.

Oma kõige lemmikumaks meeskonnaks läbi aegade peab ta Hollandit (mis sel MM-il kaasa ei mängi). „Kunagi, kui ma avastasin enda jaoks jalgpalli, tundus Hollandi mängustiil mu jaoks põnev – ta polnud kuiv ja kalkuleeritud euroopalik jalgpall. Neil oli emotsiooni, tehnikat ja ka matemaatikat,“ selgitab Sarapuu.

Esialgu pidas Sarapuu favoriitideks Hispaaniat, Saksamaad ja Brasiiliat. „Vaadates praeguseid mänge on aga sümpaatsemaid tiime,“ tunnistab Sarapuu. „Aga võib-olla pole suuremad meeskonnad veel lihtsalt käima saanud. Hispaania mäng on olnud üle kivide ja kändude, kuid mine sa tea, äkki läheb paremaks. Hetkel olen ma kõige rohkem mures sakslaste pärast, nende algus pole kõige ladusam olnud. Brasiillaste puhul – mäng on ilus, aga tulemus võiks olla parem.“

Viidates möödunud neljapäeval toimunud Horvaatia ja Argentina mängule (mis lõppes tulemusega 0:3) leiab Sarapuu, et ka Balkani poolsaarelt võib üllatusi tulla. „Ei välista sedagi, et kui Horvaatia jätkab sama ilusti mängimist, siis nad võivad väga kõrgele ja kaugele jõuda,“ mõtiskleb Sarapuu.

Samuti kiidab telenägu Islandit, mis on suutnud juba teist suurturniiri järjest väga südikalt jalgpalliriikidele vastu astuda.

