Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate oli oma meeskonna suurest võidust hoolimata väga kriitiline ning arvas, et ollakse suutelised veel paremini mängima.

„Mulle ei meeldinud algus ja Panama värav mängu lõpus,“ lausus Southgate. „Mingid hetked keskel olid vist üsna head, aga ma olen ülimalt kriitiline,“ lisas ta naeratusega.

Kübaratriki löönud Kane on inglaste peatreeneri arvates oma positsioonil üks maailma parimaid mängijaid. „Mulle meeldib, et ta ohverdab end tiimi jaoks, hoiab hästi palli ees ja kui tekib võimalus, siis me teame, et ta skoorib. Ma ei vahetaks teda ühegi teise turniiril mängiva ründaja vastu.“

Alagrupi viimases mängus minnakse vastamisi Belgiaga. Mõlemad on esimesed kaks mängu võitnud ja ka väravate vahe on neil sama (8-2). See tähendab, et kui mängitakse viiki, võidab alagrupi meeskond, kes on teeninud vähem kaarte. Kui ka see näitaja peaks olema viigiline, siis tõmmatakse loosi. Jah, alagrupi võitja võib selguda kulli ja kirjaga.