Eestikeelses kirjavaras on teada fakt, et Eesti kuulus koos Soome, Rootsi, Taani ja Norraga nende viie riigi hulka, kes 1928. aastal Amsterdamis toimunud FIFA 17. kongressil hääletas maailmameistrivõistluste loomise vastu. Eesti vastuhääle andis toonane jalgpalliliidu president Aleksander Mänd. Küll on aga olnud teadmata vastuhääle põhjus. Alljärgnevas kirjatükis võetakse eesmärgiks see tühimik Eesti jalgpalliajaloos täita.