Täpselt nädal aega tagasid näitasid Eesti epeenaised vehklemise EMil imelist vormi – Katrina Lehis krooniti tšempioniks, Kristina Kuusk võitis hõbeda, Julia Beljajeva leppis pronksiga.

Medalisajust hoolimata langes meedia valgusvihk vehklemismaailma intriigidele. Nimelt ei saanud Lehis osaleda naiskonnavõistluses, kuna juba varem oli otsustatud, et seal esindab Eestit neljanda liikmena kogenud Irina Embrich. Lisaks oli vehklemisliidu juhatus varem otsustanud, et Lehis ei kuulu tuleval kuul Hiinas toimuvasse MMi koondisse.

Täna kogunenud vehklemisliidu juhatus muutis aga oma maikuist otsust ning saadab Lehise MMile! Lisaks sõidavad Hiina Kristina Kuusk, Julia Beljajeva ning Irina Embrich. Koju jääb Erika Kirpu.



Vehklemisliidu president Margus Hanson: „Kuna kolm naist oli EMil poodiumil, siis meie ühine seisukoht oli see, et MM koondise kinnitamisel juhatus ei lähtu sellest põhimõttest nagu EMi puhul, et saata kaks erinevat koondist. Otsustasime saata neli inimest, kes vehklevad nii individuaalvõistlusel kui ka võistkonnavõistlusel. Teine punkt see, et EMi medalikolmik on selle võistkonna kolm liiget ja jäi küsimus, et kuidas teha valik neljanda koha peale ja tänasest koosolekust võttis osa ka koondise peatreener Kaido Kaaberma ja temaga konsulteerides leidis juhatus, et neljas liige on Irina Embrich.“



Naiskonna peatreener Kaido Kaaberma: „Olen koondisega rahul. See naiskond on hetkel parim koondis, mis meil võtta on. Aga küsimus on, mis tulevikus saama hakkab? Seni on elatud ühtede reeglite järgi, nüüd härra president ütleb, et peame reeglid üle vaatama. Väga kehv, kui reegleid üle tehakse. Mida lähemale olümpia tuleb, seda tähtsamad reeglid on.“