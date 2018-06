Ats Purje suurepärane mäng aitas Kuopio Palloseura (KuPS) 2:2 viigini tabeliliidri HJK vastu. KuPS jäi küll kaotusseisu, ent suutis tänu Purje resultatiivsele söödule viigistada ning 56. minutil viis eestlane oma koduklubi ka juhtima. 88. minutil vahetati ta välja ning kolmandal üleminutil päästis HJK omale siiski viigipunkti.

Henri Anieri ning Artjom Dmitrjevi koduklubi Lahti teenis samuti viigipunkti, Anier sai kirja 90, Dmitrjev 85 minutit. Marek Kaljumäe sai täismängu, kuid koduväljakul tunnistati Rovaniemi Palloseura 0:1 paremust. Mihkel Aksalu seisis terve mängu postide vahel ning pidi kaotusmängus võrgust kolm palli välja noppima Marko Meerits ja Hindrek Ojamaa alistasid Vaasa Palloseuraga 4:1 Mariehamni, Meerits mängis terve kohtumise, Ojamaa vahetati 69. minutil välja.

HJK on tabeliliider 36 punktiga (16 mängust), RoPS hoiab 30 punktiga (15) teist kohta ning KuPS on 25 punktiga (16) kolmas. Lahti on nende järel 23 punktiga neljas, kuid Kuopiost on peetud kaks mängu vähem. Eestlaste klubidest järgmine on VPS kuuendal real 21 punktiga (15), SJK on 12 punktiga (14) üheksas. PS Kemi asub 12 meeskonna konkurentsis 11. kohal seni teenitud 11 punktiga (14). Täna õhtul kohtuvad HJK – VPS, Lahti – KuPS ja Mariehamn – PS Kemi. Homme võõrustab SJK Tampere Ilvest.