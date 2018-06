Kuigi A-alagrupi viimase vooru kohtumine Saudi Araabia ja Egiptuse vahel ei oma MMil sportlikku tähendust, jääb see vähemalt neljaks aastaks ajalooraamatutesse.

Põhjuseks Egiptuse algkoosseisu lülitatud väravavaht Essam El-Hadary, kellest saab aegade vanim MMil mänginud jalgpallur. Ta on täna 45 aasta ja 161 päeva vanune ning kaitseb 153. korda oma kodumaa puuri.

Sellega ületab ta Kolumbia ametivenna Faryd Mondragoni (püstitatud 2014. aasta MMil) tippmargi kahe aasta ja 158 päevaga.

2y 158d - Essam El-Hadary (45y 161d) breaks the record for the oldest player to appear at a World Cup finals, with the Egyptian goalkeeper aged two years & 158 days older than Colombian Faryd Mondragón, who previously held the record. Golden.#KSAEGY #EGY #WorldCup pic.twitter.com/rewgRJGaWE