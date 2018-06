Eesti korvpallikoondis läheb täna Helsingis vastamisi Soome koondisega. Samad meeskonnad läksid vastamisi ka neli päeva tagasi Tallinnas, mil lisaajale läinud kohtumisest väljusid 76:69 võitjatena põhjanaabrid.

Võrreldes neljapäevase mänguga on Soome koondises aga neli olulist lisalüli, kellest tähtsaim on kindlasti nende NBA staar Lauri Markkanen. Eesti koondise koosseis on suures osas sama, Janari Jõesaar pole jätkuvalt mängukõlbulik ning lisaks peab kerge jalatrauma tõttu tänase mängu vahele jätma Kregor Hermet.



Eesti koondise jaoks on tänane mäng viimaseks proovikikiviks enne tähtsaid 2019. aasta MM-valikmänge. Juba sel reedel, 29. juunil minnakse võõrsil vastamisi Suurbritanniaga ning seejärel esmaspäeval, 2. juulil kell 19.00 koduses Saku Suurhallis tugeva Kreeka koondisega!