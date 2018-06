KORVPALL

Statistikast natukene. Eesti kahepunktivisete protsent on 29 (Soomel 63), kolmestel on lugu veidi roosilisem (40 vs soomlaste 29).



Laud on kuulunud kindlalt põhjanaabritele (22 vs 15, sealjuures on Soome saanud 5 ründepalli meie 1 vastu).