Kolumbia peatreener Jose Pekerman pühendas eilse 3:0 võidu Poole üle meeskonna poolkaitsjale Carlos Sanchezele, kes sai avamängus teenitud punase kaardi järel tapmisähvardusi.

"Tal on raske aeg, tahame seda võitu temaga jagada. Kogu meeskond arvab sama," lausus Pekerman.

Politsei uurib ähvardusi, mis Sanchezele sotsiaalmeedia vahendusel tehti. Kolumbias on asi naljast kaugel, sest koondise kaitsja Andres Escobar mõrvati kümme päeva pärast seda, kui ta 1994. aasta MMil USA vastu omavärava lõi.

"Meieni jõudis teatud info, kuid ma ei saa midagi kinnitada," lisas Pekerman. "See puudutas mängijat sügavalt. Usun, et me kõik mõistame, et jalgpall on vaid mäng. Selliseid asju ei tohiks isegi nalja viluks öelda."

Meenutagem, et Sanchez saadeti avamängus Jaapani vastu juba esimestel minutitel duši alla, sest ta mängis karistusalas palli käega ja võttis sellega kohtuniku hinnangul ära ilmse väravavõimaluse. Lisaks määrati Jaapanile selle eest penalti, mille nood 1:0 eduks realiseerisid.