Uruguai jalgpallikoondis tõi ka kõige optimistlikumad Venemaa fännid maa peale, sest alistas turniiri võõrustaja A-grupi esikohamängus tulemusega 3:0.

Kaks esimest matši väravate vahega 8:1 võitnud Venemaa jaoks läksid asjad üsna kiirelt hapuks. Kümnendal minutil vajutas Luis Suarez 17 meetri pealt karistuslöögi Igor Akinfejevi selja taha, 13 minutit hiljem võttis Diego Laxalti kauglöök Deniss Tšerõševi jalast rikošeti ning maandus Venemaa väravas.

Tšerõševist sai aegade kuues mängija, kes ühel MMil nii vastasele kui ka omale värava löönud. Suarez tõusis aga seitsme väravaga Uruguai paremuselt teiseks väravakütiks MMidel (mööda Diego Forlanist), tippmargiks on vaja sahistada veel kaks korda.

Denis Cheryshev is the 6th player in #WorldCup history with a goal and an own goal in the same tournament.



Russia also became the 3rd team to record an own goal and red card in the same World Cup match since red cards were introduced in 1970 (2006 Italy, 2014 Honduras). #URURUS pic.twitter.com/jwa6t0HHaN