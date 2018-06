Soome korvpallikoondis purustas noorenduskuuri läbivad eestlased 95:76 ning soomlaste suurim staar Lauri Markkanen kostitas lõunanaabreid 23 punkti ja 12 lauapalliga. Helsingi publikut aga mitmete pealtpanekutega.

"Meie mängus oli täna päris palju otsimist," sõnas Markkanen pärast mängu. "Saame kindlasti palju paremini mängida. Rünnakul oleks pidanud täna 100 punkti täis saama, aga ka kaitses on meil veel arenguruumi."

Eesti koondisest sai Chicago Bullsi keskmängija ohjamise kohustuse omale Maik-Kalev Kotsar, kes neljandal veerandajal viie veaga välja kukkus, kuid sellegipoolest jagus 23 silma visanud soomlasel meie meeste jaoks kiidusõnu.

"Eesti noored on tublid, seda oli näha. Läheb lihtsalt veidi aega, kuni nad suure mänguga kohanevad. Me ei keskendunud seekord nii palju Eesti mängijatele, vaid lihtsalt oma esitusele," sõnas nooruspõlves Läänemere karikaturniiri raames ka paaril korral Tallinas käinud keskmängija.

Oma mänguga jäi 213sentimeetrine pallur rahule ning leidis, et debüütaasta NBAs on teda väga palju arendanud. "Tunnen ennast palju enesekindlamalt, kui aasta tagasi. See on peamine erinevus. Tean mängust rohkem ja oskan seetõttu ka väljakul paremaid otsuseid teha," sõnas soomlane ning lisas kiiresti: "Aga arenemisruumi on veel kõvasti."