FC Liverpooli ja Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Ragnar Klavan tegi eile endale Twitterikonto ja "tähistas" seda fännide küsimustele vastamisega. Muuhulgas uuriti eestlaselt, kes võidab käimasoleva MMi?

"Inglismaa! Toetan oma meeskonnakaaslasi," vastas Klavan. Liverpoolist kuulub Inglismaa koondisesse paremkaitsja Trent Alexander-Arnold ja poolkaitsja Jordan Henderson.

England! I will be supporting my teammates https://t.co/GTX8XrSume — Ragnar Klavan (@OfficialKlavan) June 25, 2018

Küsimus: kes on parem, kas Sina või Messi?

Klavani vastus: "Tihe rebimine, aga ütlen Messi."

It's close but I would have to say Messi😂 https://t.co/Ro1cgX1zMb — Ragnar Klavan (@OfficialKlavan) June 25, 2018

Küsimus: mis on Su lemmik Liverpooliga seotud mälestus?

Klavani vastus: "Värav Burnley vastu või Kiievisse [Meistrite liiga finaali] jõudmine."