Kas tema puhul kehtib siis vanameeste reegel, et mängudes viskab ennast vormi? "Nii vana veel pole, nagu näha, et see täielikult töötaks, aga tänane mäng oli veidi parem juba kui eelmine. Eks ta vaikselt tuleb," sõnas Vene muheledes vastu.

"Kaitses on meil rääkimist vähe, aga eks see olegi see noore meeskonna värk. Pole teineteisega harjunud nii palju. Kaitses on vaja agresiivsust. Rünnakul aga kiirustasime jällegi. Iga mees liikus pool sammu liiga vara ära ning kõik muutus veidi pudruks. Trennis küll harjutame liikumisi ja teame, kuhu teine läheb, aga mängus on kõik vähe teine. Uue satsi värk," sõnas ta ning avaldas lootust, et reedeseks mänguks saab veel veidi asju lihvida.