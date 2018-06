Hispaania võitis alagrupi Portugali ees tänu ühele enamlöödud väravale, punkte kogusid mõlemad viis. See tähendab, et kaheksandikfinaalis kohtuvad Hispaania - Venemaa ja Uruguai - Portugal.

GROUP B Ladies and Gentlemen.

Not sure about you....but we're off for a lie down. 🥵#WorldCup #ESPMAR #IRNPOR pic.twitter.com/KiKTGlojZu