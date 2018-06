Eile oli põnevust küll ja veel ning pole põhjust arvata, et täna läheb teisiti. C-alagrupis on edasipääsu kindlustanud Prantsusmaa, kuid teise koha peale käib kõva võitlus Taani ja Austraalia vahel. Täna kell 17.00 kohtuvad omavahel Prantsusmaa ja Taani ning Austraalia ja Peruu. D-alagrupis on seis veelgi segasem ning kõigil on võimalus edasi pääseda. Kell 21.00 kohtuvad omavahel Island ja Horvaatia ning Argentina ja Nigeeria. Püsige lainel!