Peruu meeskond oli enne tänast MM-mängus viimati eduseisus 40 aastat tagasi!

1978 - André Carillo's opener for Peru has given them the lead in a World Cup game for the first time since 1978 v Iran, which was also their last victory in the competition. Peach.#AUSPER #PER #WorldCup pic.twitter.com/cmy3ecgnAo