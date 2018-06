FIFA karistas Šveitsi koondise staare Granit Xhakat ja Xherdan Shaqirit 8600 euro suuruse trahviga, sest nende väravatähistused rikkusid 2:1 võidumängus Serbiaga reegleid.

Xhaka ja Shaqiri tähistasid tabamusi kätega Albaania kotkast imiteerides. Mõlemad on Kosovo-Albaania juurtega ning just sellele rõhusid mõlemad ka Serbia fännide ees väravaid tähistades. Serbia ei tunnusta Kosovo iseseisvust ja kahe riigi suhted on pingelised.

Halvimal juhul oleks Xhakat ja Shaqirit oodanud kahemänguline keeld. FIFA arvates läks samas mängus üle piiri ka Šveitsi kapteni Stephan Lichtsteineri käitumine. Tema sai trahvi 4200 eurot.