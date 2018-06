Esmakordselt Jalgpalli MMide ajaloos kasutusele võetud VAR, ehk video abikohtunik ei ole usaldust ära teeninud ning jätab endiselt palju küsimusi õhku. Milleks on vaja maailma suurimal spordiüritusel kasutada süsteemi, mis ei tööta korralikult? FIFA, palun lõpeta see jama ära, või tee vähemalt korda.

Eilses Portugali ja Iraani mängus andis kohtunik kaks penaltit. Videokohtunik loomulikult. Peakohtuniku ülesandeks on saanud sel turniiril mängijate rahustamine, tule enda peale võtmine ning käega õhus kastide joonistamine. Abikohtunikel pole üldse enam mõtet. Nad on turistid, kes tähelepanu saamiseks vahel lipuga lehvitavad.

VARil läheb aega, enne kui olukord üle jõutakse vaadata ja seejärel väljakukohtunikku teavitada. Kui selleni lõpuks jõutakse, läheb veel paar minutit aega, et VAR otsuse teeks. Lõpliku? Oh ei, VAR otsustab, kas kutsuda peakohtunik väljaku kõrvale videot vaatama või mitte. Kui on vaja minna, läheb veel aega mööda, sest ekraan on kaugel ning sinna jõudes tuleb kahtlane situatsioon mitme nurga alt ja korduvalt üle vaadata. Enne ja pärast tuleb muidugi ka kast õhus joonistada (mis tegelikult meenutab tavaliselt rohkem ringi), kuid milleks, kes siis otsustaja on?

Kes otsustab ning kelle tõde on lõplik?

Miks on VARil vaja olukordi nii põhjalikult üle vaadata, kui peakohtunik niikuinii läheb ise ekraani juurde vaatama. Tehke siis lõpuks selgeks, kas lõpliku otsuse teevad mehed ekraanide taga või kohtunik, kes platsil ringi jookseb? Kas tõesti on reegleid võimalik nii erinevalt tõlgendada ja tõde on vaatleja silmades, et mitu kohtunikku peavad ühte ja sama videot ikka uuesti ja uuesti üle vaatma?

Vastus on jah. Kasvõi eilses mängus iraanlastele määratud penalti. Pall läks käe vastu, jah, aga kas portugallane oleks saanud kokkupuudet ära hoida? Kuhu oleks Cedric pidanud oma käe panema? Taskusse peitu? Aga olgu, reeglid on kinnise ja lahtise käe koha pealt segased, ent miks läks otsuse tegemiseks nii kaua aega? Käega mängu hetkel näitas mängukell 88.53. Kui kohtunik penaltipunktile näitas, oli 'mängitud' 91 minutit ja 39 sekundit. Otsuse tegemine võttis aega 2 minutit ja 46 sekundit... Ja kas otsus oli siis õige? Selle osas ei leita siiane üksmeelt.

Kas VAR võib toimida?